Napoli su Mainoo per gennaio: contatti anche con il fratello Per il centrocampista del Manchester United si lavora a un prestito con diritto di riscatto

Il Napoli sta monitorando Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo come possibili sostituti per Frank Anguissa, attualmente fuori per infortunio. Questi due nomi sembrano aver acquisito priorità rispetto ad altre opzioni, ma l'effettiva realizzazione dell'operazione dipenderà anche dalle condizioni economiche necessarie per assicurarsi il prossimo centrocampista. Manzambi ha una valutazione stimata intorno ai 20 milioni di euro e ha attirato l'interesse di diversi club, tra cui il Paris Saint Germain nelle ultime settimane.

Tuttavia, il Napoli sembrerebbe essere in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Per quanto riguarda Mainoo, la situazione appare più complessa: un episodio curioso ha fatto discutere, quando suo fratello è stato visto nei pressi di Old Trafford indossando una maglietta con la scritta "Free Mainoo". Un gesto che lascia intuire la percezione di una sorta di frustrazione o limitazione nella carriera del centrocampista.

