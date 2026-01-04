Manna: "Lukaku? Tempi lunghi. Lucca? Non escludiamo nulla" Il diesse alla vigilia della Lazio: "Lang? Non ho detto che è in uscita"

-"I tempi di Lukaku sono sempre stati lunghi, non si sono dilatati, bisogna avere pazienza. Sta lavorando, le recidive sono dietro l'angolo, bisogna essere attenti e cauti nella progressione dei carichi Lucca lo abbiamo voluto, oggi non c'è perché influenzato. Siamo aperti a varie soluzioni, non escludiamo nulla. Vediamo quello che succede". Così Giovanni Manna, ds del Napoli, a Dazn, alal vigilia della sfida all'Olimpico contro la Lazio. "Aspettiamo Anguissa che è importante e ci è mancato tanto. McTominay nel suo ruolo è determinante, poi l'allenatore fa le sue valutazioni. Lang ha giocato partite buone, non ho detto che è in uscita. Ho detto che ci aspettiamo molto da lui. È intelligente, sta lavorando bene. Se avrà delle opportunità le sfrutterà. Sicuramente non faremo cose tanto per farle, solo per migliorare la squadra, altrimenti non faremo nulla. Il mercato di gennaio è molto rischioso", ha concluso.