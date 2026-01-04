Un Napoli feroce batte la Lazio: è 0-2 all'OIimpico Spinazzola e Rrahmani decidono il match di Roma. Azzurri a meno uno dal Milan

Bastano poco più di venti minuti di calcio feroce al Napoli per espugnare l’Olimpico e mandare al tappeto una Lazio mai realmente in partita. Finisce 2-0 per gli azzurri, a segno con Spinazzola e Rrahmani tra il 13’ e il 32’ del primo tempo, in una gara segnata da un netto divario tecnico e da un finale nervosissimo che vede i biancocelesti chiudere addirittura in nove uomini.

Il Napoli parte fortissimo e al 13’ sblocca il match: Politano pennella dalla sinistra, Spinazzola controlla e con un piatto preciso batte Provedel per lo 0-1. La Lazio prova a reagire, ma lo fa in maniera confusa. Noslin spreca e mostra nervosismo, mentre gli azzurri continuano a macinare gioco e occasioni. Al 32’ arriva il raddoppio: punizione di Lobotka dalla trequarti e incornata vincente di Rrahmani, gol confermato dal Var per lo 0-2.

Il dominio del Napoli è evidente. Elmas sfiora il tris colpendo la traversa di testa al 39’, mentre la squadra di Spalletti controlla ritmi e spazi con autorità. All’intervallo l’Olimpico fischia una Lazio impalpabile.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Napoli gestisce, la Lazio prova ad alzare il baricentro con qualche cross, ma senza mai impensierire davvero la difesa azzurra. Al 52’ Spinazzola va vicino al gol di testa, Romagnoli salva. Al 67’ Neres è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia, al suo posto entra Mazzocchi.

La partita si incattivisce nel finale: al 69’ scintille tra Noslin e Rrahmani, entrambi ammoniti. All’81’ Noslin, già sanzionato, commette fallo su Buongiorno e rimedia il secondo giallo: Lazio in dieci. Poco dopo il caos: Marusic e Mazzocchi vengono alle mani, Massa estrae il rosso diretto per entrambi. Biancocelesti in nove.

Nel recupero l’ultima emozione: punizione dalla trequarti e colpo di testa del francese sul secondo palo, ma il legno nega il gol. È l’epilogo di una serata amara per la Lazio e trionfale per il Napoli, che con una prova di forza e personalità porta via dall’Olimpico tre punti pesantissimi.