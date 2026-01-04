Infortunio David Neres: trauma distorsivo alla caviglia Il brasiliano è uscito sorretto dallo staff medico del Napoli

Tiene in apprensione l’ambiente azzurro l’infortunio occorso a David Neres, costretto a lasciare il campo al 67’ nel corso della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. L’esterno offensivo del Napoli è uscito visibilmente dolorante, sorretto dallo staff medico, facendo subito scattare l’allarme in panchina.

A chiarire le condizioni del calciatore è stato l’ufficio stampa del Napoli, che ha comunicato come Neres abbia riportato un trauma distorsivo alla caviglia. Un primo responso che impone prudenza, in attesa di ulteriori accertamenti.

Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a esami strumentali, necessari per valutare con precisione l’entità del trauma e stabilire i tempi di recupero. Solo dopo gli esiti degli accertamenti si potrà capire se e per quanto tempo Neres sarà costretto a fermarsi.

Lo staff medico azzurro monitora la situazione con attenzione, mentre il Napoli incrocia le dita in vista dei prossimi impegni di campionato.