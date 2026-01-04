Politano: "Ci tenevamo a partire bene. Nervosismo? Scene mai belle" "Fare meglio del 2025? E' il nostro obiettivo"

"Ci tenevamo a partire bene in questo nuovo anno contro una squadra forte soprattutto in casa. Nel primo tempo siamo stati bravi a dominare e a trovare due gol". Così Matteo Politano, attaccante del Napoli, a Dazn dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Lazio. "Possiamo fare meglio del 2025? Questo è il nostro obiettivo ma sappiamo non è facile. Ci sono tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Ora vogliamo restare attaccati al Milan aspettando l'Inter. Finale nervoso? Dispiace, la partita era quasi finita. Vedere queste scene non è mai bello, dispiace per Marusic e Mazzocchi, ma guardiamo avanti", ha aggiunto.