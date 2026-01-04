Rrahmani: "Contento per il gol. Siamo una squadra molto solida"

"Sono contento di aver ritrovato la rete, prepariamo sempre queste punizioni. Dobbiamo continuare così. Abbiamo giocatori con struttura, possiamo sempre essere pericolosi. Il gol mi è mancato molto ma è sempre meglio quando vince la squadra". Così Amir Rrahmani, difensore del Napoli, a Dazn dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Lazio. "Quarto clean sheet? E' la quarta di fila che vinciamo 2-0, siamo una squadra solida e speriamo di farne altre così, anche se nel calcio è sempre tutto possibile. Non c'è niente di sicuro", ha concluso.
