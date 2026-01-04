Conte "Mercato? L'anno scorso dissi "niente danni" e vendemmo Kvara" Il mister dopo Lazio - Napoli. Su Neres: "Speriamo non sia nulla di grave"

Dopo il successo per 2-0 del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, Antonio Conte ha commentato la prestazione degli azzurri soffermandosi anche sulle condizioni di David Neres, uscito infortunato al 67’ e sorretto dallo staff medico.

“Per Neres bisognerà attendere domani, deve fare accertamenti e vedere. Non è una cosa muscolare, bisogna valutare. Speriamo sia nulla di grave”, ha spiegato il tecnico azzurro nel post partita. Un concetto ribadito anche ai microfoni di DAZN: “Infortunio Neres? Bisognerà aspettare domani per fare gli accertamenti e capire. Non è un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni da tempo”.

Conte ha poi voluto sottolineare la prova offerta dalla sua squadra, elogiando atteggiamento e intensità: “Devo fare i complimenti ai ragazzi. Giocare contro la Lazio con questa qualità e questa forza fisica… non li abbiamo fatti giocare. Quando avevamo palla eravamo bravi e preparati. Abbiamo fatto una partita di livello molto alto”.

L’allenatore del Napoli ha evidenziato anche qualche rimpianto sotto porta: “Abbiamo attaccato tanto, magari avessimo fatto un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ci sta mancando un po’ di cinismo nella fase offensiva, creiamo tanto e a volte non concretizziamo”.

Nonostante le difficoltà legate alle assenze, Conte guarda avanti con fiducia: “Sono veramente contento perché difficilmente si poteva pensare, guardando le assenze e quello che ci è capitato, di fare certe prestazioni. Siamo comunque contati e stiamo facendo cose importanti. La vittoria può arrivare anche con determinazione, ma stanno arrivando vittorie con qualità di gioco molto alta”.

Infine un passaggio sul calendario fitto e sul mercato: “Non sarà facile giocare ogni tre giorni senza rotazioni, speriamo di non pagare le conseguenze”. E sul tema mercato di gennaio, Conte è stato netto: “Non tocco questi argomenti. L’anno scorso ho detto ‘non facciamo danni’ e mi è stato dato via Kvaratskhelia, porto anche sfiga. Io devo ottimizzare le risorse che mi vengono date e cercare di fare sempre del nostro meglio”.

Il Napoli si gode una vittoria pesante e una prestazione autoritaria, restando però in attesa degli esami strumentali di Neres per capire l’entità dell’infortunio.