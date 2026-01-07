Napoli, alle 18.30 c'è il Verona. Mercato, idea Lucca-Dovbyk Conte punta su Lang contro gli scaligeri

Napoli diviso tra campo e mercato. Alle 18.30 al "Maradona" c'è il Verona. Questo il probabile undici di Conte: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Elmas e Lang dietro Hojlund.

Sul mercato Lorenzo Lucca piace molto al Benfica di Mourinho ma il nodo è la formula, i lusitani spingono per il prestito secco, il Napoli vuole evitare minus-valenze. Manna allora valuta un possibile scambio con la Roma portando nella capitale il gigante ex Udinese e Artem Dovbyk farebbe il viaggio contrario.

Il ritorno di Jack Raspadori sembra difficile così come la partenza di Noa Lang che dovrebbe restare almeno fino a giugno.

Marianucci e Ambrosino sono i primi indiziati a partire. Il difensore è promesso sposo alla Cremonese, anche se restano da limare i dettagli, mentre l’attaccante è diretto a Venezia. Per entrambi si parla di prestito. Anche Vergara e Mazzocchi sembrano destinati a salutare.