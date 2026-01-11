Inter - Napoli: bocciatura per Lang. Non sarà lui a sostituire Neres Gli azzurri in emergenza preparano il match di San Siro

Formazione pressoché obbligata. D'altronde se ti mancano Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Neres tutti assieme non puoi fare altrimenti.

Quella del Napoli a Milano contro l'Inter è una formazione più che emergenziale, e in un anno in cui la pioggia è puntualmente caduta, per quel che attiene l'aspetto fisico, laddove già era bagnato era lecito immaginare che la caviglia di Neres non avrebbe dato garanzie.

E dunque a Milano conte schiererà Milinkovic Savic in porta, difesa a tre con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus, col brasiliano che di fatto sostituirà il connazionale Neres.

Sì, perché con lui al centro scalerà a centrocampo Di Lorenzo, con Lobotka e McTominay centrali e Spinazzola sulla sinistra, in avanti Politano ed Elmas ad agire dietro al centravanti, Hojlund.

Bocciatura dunque per Lang.