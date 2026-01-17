Napoli-Sassuolo, Lobotka: "Lo Scudetto? Non è semplice ripetersi" Le parole del calciatore azzurro dopo la vittoria decisa da un suo gol

Al termine della vittoria interna per 1-0 contro il Sassuolo, valida per la 21ª giornata di Serie A, Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Il centrocampista slovacco ha espresso tutta la sua soddisfazione per il gol realizzato: "Segnare fa sempre piacere, sono davvero contento. La cosa più importante però è il successo della squadra, anche se sappiamo di poter offrire prestazioni migliori". Sul tema della corsa scudetto, Lobotka ha poi sottolineato le difficoltà del campionato: "Non è semplice ripetersi, il calendario è lungo e ogni partita nasconde delle insidie. Anche contro avversari sulla carta inferiori troviamo grandi difficoltà. Dobbiamo affrontare ogni gara con la mentalità di una finale".