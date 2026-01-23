IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un osservatore esterno La cosa più stupefacente di tutte è stata la dichiarazione nel post-partita di Giovanni Di Lorenzo

Cominciano a essere sempre più insistenti le voci oppositive alla lunga narrazione solo apologetica fatta su Antonio Conte dal 98% della stampa locale. Perfino uno come Umberto Chiariello ha mosso critiche (condivisibili) alle scelte effettuate dal tecnico salentino nella scandalosa partita del Napoli contro il Copenaghen in terra di Danimarca. La cosa più stupefacente di tutte, però, è stata la dichiarazione nel post-partita di Giovanni Di Lorenzo - "Nel secondo tempo abbiamo giocato come se vincessimo 5 a 0" - ha detto, manco se fosse un qualunque osservatore esterno che esprimeva la sua fredda e calcolata opinione.