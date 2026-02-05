Napoli: Vergara, peso maglia? Non lo sento, gioco per la gente Ospite in diretta negli studi di Radio Crc

"Io non sento il peso della maglia azzurra: gioco per la mia gente. Il mio idolo? Mi è sempre piaciuto un giocatore del Napoli! Vi racconto cosa mi disse Conte ad inizio anno. I tifosi per noi fanno la differenza".

Così il calciatore del Napoli, Antonio Vergara, ospite in diretta negli studi di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. "Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì ad esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto.

Il mio idolo è sempre stato Messi, ma quando mi sono fatto più grande ed andavo a fare gli allenamenti in prima squadra con il Napoli mi è sempre piaciuto Piotr Zielinski. Era bello da vedere: faceva uno stop di tacco a seguire che si conosceva a memoria, ma riusciva comunque a sfuggire agli avversari. Un giocatore molto forte", ha aggiunto l'attaccante partenopeo, spiegando poi il suo ruolo: "In questi anni ho sempre giocato sulla trequarti, mi sono sempre trovato bene ed è dove riesco, secondo me, ad esprimermi al meglio: poi ho giocato mezzala, quinto, esterno, ho fatto un po' tutto.

Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra. Noi lavoriamo tanto su quello che dobbiamo fare sotto il punto di vista tattico, davvero tanto. Il mister ci chiede di aiutarci l'uno con l'altro ed io cerco di farlo: se il mister mi chiede di raddoppiare, ci provo".