"De Laurentiis è l'unico che può metter fine allo sconcio Var: lo faccia" L'appello di Italo Cucci: "Doveva risolvere i problemi, ne ha creati di nuovi"

Rivoluzionare il var. E' necessario, viste le innumerevoli polemiche di questi giorni, con modifiiche di un protocollo trasformatosi in Moloch e l'introduzioni magari di un sistema a chiamata. Adl scalpita in tal senso, e, secondo Italo Cucci, è l'unico che quella rivoluzione può metterla in atto.

“A Napoli probabilmente c'è un presidente che è in grado di fare qualcosa per mettere fine a uno sconcio.

Parliamoci chiaro: la var è nata in emergenza. Dobbiamo risolvere dei problemi di giustizia sul campo, di arbitraggi non sempre consoni all'importanza della partita eccetera.

Dopo otto anni di var, ditemi se è emergenza: assolutamente sì, e lo è ogni settimana.

Mi ha stupito il dibattito sul doppio giallo, che ha portato a una risposta ufficiale: “vedremo di risolvere anche questo”.

Dopo otto anni di sperimentazione siamo a questo: la demolizione dell'arbitro, la sparizione del guardalinee, l'ingiustizia prevalente praticamente ogni settimana e il dialogo rissoso”.

Di qui l'appello di Cucci: “Ecco, De Laurentiis: ci dia lei una mano per risolvere il problema”.