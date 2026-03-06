Alisson Santos: contento di essere qui. Politano: peccato per il finale Il commento dei calciatori azzurri dopo la vittoria sul Torino

"Ho fatto tre esultanze, due dedicate a mia madre e mio fratello, una perché mi piace Ronaldinho. Sono molto felice di aver segnato ancora per il Napoli. Ho molta fiducia anche grazie ai miei compagni che hanno permesso di integrarmi subito. Sono contento di essere qui con loro, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi". Così Alisson Santos, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria azzurra per 2-1 contro il Torino al "Maradona".

A Dazn per il commento post gara si è presentato anche l'attaccante Matteo Politano: "Peccato per il finale, avevamo controllato per tutta la partita. Non dobbiamo correre questi rischi. Alisson Santos è un bravo ragazzo, sempre sorridente. È un giocatore forte e siamo contenti di averlo in squadra con noi", le sue parole.

Per gli azzurri ora testa alla prossima, sempre in casa: a Napoli è attesa un'altra squadra in lotta per la salvezza, il Lecce.