Lukaku a Castel Volturno per ritrovare la forma Doppie sedute agli ordini di Stellini: forse a metà settimana prossima un'amichevole

E' tornato a Castel Volturno Romelu Lukaku, lasciando il ritiro del Belgio: non prenderà parte alla doppia amichevole pre mondiale delle furie rosse dunque. Il motivo è da ricercare nella condizione fisica del centravanti: Big Rom è rientrato a gennaio in campo, sì, ma per un colosso di due metri per cento chili è difficile, a 33 anni, rientrare da uno strappo muscolare dopo quattro mesi di stop.

La volontà è di ritrovare la forma migliore alla corte di Conte, e anzi, in questi giorni di Stellini, in doppie sedute che si terranno nel centro sportivo azzurro fino a fine settimana.

In palio c'è il mondiale: Romelu non vuol certo mancare all'ultimo appuntamento con la sua nazionale, di qui la decisione di intensificare gli allenamenti in azzurro.

Allenamenti che vedranno il Napoli impegnato in un nuovo test amichevole congiunto con una squadra campana presumibilmente nella prossima settimana, quando saranno rientrati i nazionali e soprattutto il mister Antonio Conte, per preparare al meglio la decisiva gara di Pasquetta contro il Milan