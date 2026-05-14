Lukaku a sorpresa, messaggio sui social per il Napoli: le sue parole L'attaccante del Napoli, rientrato in Belgio, ha commentato sui social un post del club

Romelu Lukaku ha lasciato Castel Volturno ed è tornato in Belgio di comune accordo con la SSC Napoli. Il centravanti belga seguirà lì un programma personalizzato, assistito da specialisti, che gli consentirà di arrivare alla Coppa del Mondo nella miglior forma possibile. Big Rom, quindi, concluderà la stagione in autonomia presso il centro tecnico della Federazione belga.

Questa la decisione assunta in sintonia con la società azzurra, al termine di un periodo di frizione, per porre un punto alla stagione travagliata dell'attaccante in casa Napoli. Nel mentre proseguono gli impegni per gli uomini di Antonio Conte, che competono ancora per un posto in Champions League e che dovranno affrontare nelle prossime settimane Pisa e Udinese.

Compleanno Lukaku: il messaggio sui social per il Napoli

Il 13 maggio Romelu Lukaku ha compiuto 33 anni e, come di consueto per ogni suo giocatore, il Napoli ha fatto gli auguri all'attaccante attraverso tutte le proprie piattaforme social. Nei commenti del post Instagram è arrivato il ringraziamento di Lukaku ed il messaggio per il Napoli.

«Sempre forza Napoli. Grazie di cuore», questo il testo del messaggio del belga sotto il post della SSC Napoli.