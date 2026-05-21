IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La cortina di ferro Tutto l'ambiente sportivo italiano sembra fortemente orientato a ritenere certo l'addio di Conte...

Tutto l'ambiente sportivo italiano sembra fortemente orientato a ritenere certo l'addio di Antonio Conte dal Napoli. A rendere ancora più verosimile ciò si aggiungono le voci di dissensi, anche clamorosi, all'interno dello spogliatoio. Certo non tutto quello che ha luccicato in questi due anni a Napoli poi si è rivelato d'oro zecchino. Al contrario, in alcuni casi era rame, in altri addirittura volgare ferro zincato. Resta il fatto che sono già cominciate le divisioni profonde tra chi vaticina un catastrofico futuro per il Napoli, e chi non vede l'ora di sentire un po' d'aria fresca nella cortina di ferro in cui sono finiti gli azzurri.