Fine stagione Napoli: i post di ringraziamento dei calciatori azzurri I calciatori del Napoli tramite i social stanno man mano ringraziando i tifosi per il supporto

La stagione 2025/26 del Napoli si è conclusa con la vittoria della Supercoppa Italiana e con la conquista del secondo posto in campionato, alle spalle dell'Inter a cui ha ceduto il titolo. Un'annata complessa segnata da tante assenze ed infortuni, che hanno caratterizzato anche l'ultima sfida con l'Udinese con Buongiorno, Spinazzola, Alisson e Lobotka out per problemi.

Un finale di stagione che ha portato anche all'addio di Antonio Conte e all'abbraccio con i tifosi al triplice fischio domenica sera. Durante una lunga conferenza stampa postpartita, con anche il presidente Aurelio De Laurentiis presente, infatti, il tecnico ha annunciato il suo addio anticipato dal club.

Restano aperti gli scenari per il futuro che prenderà chiaramente forma nelle prossime giornate a partire dalla scelta del tecnico, ma nel mentre sui social i calciatori del Napoli stanno man mano ringraziando i tifosi per il supporto ricevuto e la condivisione di quest'annata.

Meret e Savic: i loro post social a fine stagione

Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic hanno ringraziato i tifosi del Napoli per il sostegno e le emozioni. Questo il pensiero di Savic: «Si chiude una stagione difficile ma bella e piena di emozioni. Grazie Napoli. Grazie Napoletani».

Di seguito le parole di Alex Meret:

«Una bella vittoria per chiudere al meglio la stagione. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento, anche nelle difficoltà che abbiamo incontrato durante il nostro percorso abbiamo dimostrato di essere una squadra solida e unita».

Anche Beukema e Buongiorno sui social: «Grazie a tutti»

Alessandro Buongiorno ha sottolineato la difficoltà di questa stagione e soprattutto la sua voglia di crescere e migliorarsi.

«È stata una stagione difficile, fatta di sacrifici, crescita, momenti complicati e tante prove da superare. Ma non ho mai smesso di crederci e di lottare. Alla fine l’obiettivo è stato raggiunto, e questo rende tutto ancora più speciale. Grazie a chi mi è stato vicino lungo il percorso. Questa stagione finisce qui, ma la voglia di crescere e migliorare è più forte che mai».

«Grazie per il vostro incredibile supporto in questa stagione. Sono orgoglioso del mio primo anno in questo fantastico club! Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione, che sarà ancora migliore», queste le parole di Sam Beukema.

Vergara da brividi: «Tutto è possibile dopo questa stagione»

Antonio Vergara, da sempre in maglia azzurra, ha emozionato i tifosi con il suo lungo messaggio via social.

«TUTTO È POSSIBILE… Sì, dopo quest’anno credo che tutto sia possibile. Ero arrivato qui in punta di piedi e pieno di insicurezze e, in realtà, non so nemmeno chi ringraziare per primo: se i miei familiari, il mio procuratore ,che in realtà è una parte della mia famiglia, oppure i miei amici di spogliatoio e tutto lo staff. Nel dubbio, ringrazio tutti allo stesso modo per l’uomo che sono diventato. Non so nemmeno come ricompensarvi a dovere, ma lo farò con un enorme grazie a tutti… a tutti e soprattutto a voi tifosi, che mi avete accolto come un figlio e che ora state leggendo questo post. Vi dico: grazie, grazie e grazie ancora. Questa stagione è giunta al termine tra alti e bassi, ma sempre con un obiettivo: sudare la maglia. E quello lo abbiamo fatto alla grande, anche quando qualcos’altro veniva meno. Ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre».

«Insieme a voi ripartiremo», il messaggio di Politano

Questo il messaggio di Politano: «Chiudiamo con il sorriso una stagione in cui abbiamo dovuto dribblare tante difficoltà. Lo abbiamo fatto sempre insieme. E insieme a voi ripartiremo. FORZA NAPOLI SEMPRE».

Anche Scott McTominay ringrazia il Napoli e mister Conte. «Grazie per l'incredibile supporto in questa stagione. Grazie mister Conte».