IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Meglio lui C'è da rimpiangere Carlo Ancelotti, un signore che qui ha dovuto subire anche l'onta di un esonero

C'è un calciatore, che è passato da Napoli senza lasciare alcuna traccia, nonostante il sottoscritto ne avesse tessuto a lungo e convintamente le lodi dopo averlo visto giocare una sola volta, credo in una amichevole. Il giovanotto in questione è Carlos Vinicius, un attaccante che poi ha girato con successo l'Europa e ora parla benissimo del suo allenatore di allora a Napoli, un tal Carlo Ancelotti. Qualcuno si ricorda di lui? Io sì. Un signore e un grande tecnico, che qua non ha vinto niente e ha dovuto anche subire l'onta di un esonero dopo un indegno ammutinamento. L'ho detto e lo ribadisco: meglio lui di tutti i Conti e gli Allegri.