IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Meglio lui

C'è da rimpiangere Carlo Ancelotti, un signore che qui ha dovuto subire anche l'onta di un esonero

il pizzino di gerardo casucci meglio lui
Napoli.  

C'è un calciatore, che è passato da Napoli senza lasciare alcuna traccia, nonostante il sottoscritto ne avesse tessuto a lungo e convintamente le lodi dopo averlo visto giocare una sola volta, credo in una amichevole. Il giovanotto in questione è Carlos Vinicius, un attaccante che poi ha girato con successo l'Europa e ora parla benissimo del suo allenatore di allora a Napoli, un tal Carlo Ancelotti. Qualcuno si ricorda di lui? Io sì. Un signore e un grande tecnico, che qua non ha vinto niente e ha dovuto anche subire l'onta di un esonero dopo un indegno ammutinamento. L'ho detto e lo ribadisco: meglio lui di tutti i Conti e gli Allegri.

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