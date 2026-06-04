Hojlund è del Napoli: dettagli e cifre del contratto, confermata la clausola!

Rasmus Hojlund è ufficialmente un giocatore della SSC Napoli. Lo ha confermato stesso il club tramite un comunicato stampa nella giornata di ieri, come riportato sul sito di Ottopagine al seguente articolo (CLICCA QUI). Il calciatore danese ha contribuito ai successi ed ai traguardi conseguiti dalla squadra nel corso di questa stagione 2025/26 ed in particolar modo alla vittoria della Supercoppa con il suo gol contro il Milan.
Un'operazione da 50 milioni di euro: 6 già versati per il prestito stagionale e 44 che andranno ora ad alimentare le casse del Manchester United. Un profilo su cui il Napoli ha deciso di puntare a lungo termine: un classe 2003 che ha firmato un contratto fino al 2030.
Il contratto di Hojlund al Napoli: cifre e dettagli
Rasmus Hojlund arriva al Napoli con un'operazione da 50 milioni, firmando un contratto con scadenza al 30 giugno 2030, più opzione per un ulteriore anno (2031). Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nell'accordo sarebbe stata inserita anche una clausola rescissoria da 85 milioni di euro che entrerà in vigore a partire dall'estate del 2027.
Una scelta che certifica la volontà del Napoli di voler investire su giocatori giovani, tutelando anche le proprie spese e guardando in un'ottica futura ad un potenziale guadagno.