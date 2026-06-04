Hojlund è del Napoli: dettagli e cifre del contratto, confermata la clausola! Rasmus Hojlund diventa del Napoli: queste le cifre ed i dettagli dell'operazione e del contratto

a cura di

Silvia De Martino

giovedì 4 giugno 2026 alle 12:59



Il Napoli blinda fino al 2030 Rasmus Hojlund. Il calciatore danese diventa ufficialmente un giocatore azzurro, sottoscrivendo un lungo contratto con il club. Queste le cifre ed i dettagli dell'operazione conclusa con il Manchester United