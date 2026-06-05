IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il tifo è un'altra cosa Si è perso lo scopo di una posizione giornalistica libera e autentica: non tradire le proprie idee

La venuta di Massimiliano Allegri ha messo in crisi molti addetti ai lavori. Non me, ovviamente: ero contrario ad Antonio Conte dal primo giorno, figurarsi se non lo sono di uno che gioca peggio ed è anche più antipatico. Tra le tante affermazioni dubitative o sfacciatamente contrarie alla sua venuta, ve n'è una nella quale il tecnico livornese viene definito "l'uomo sbagliato nel posto sbagliato", per quanto poi lo stesso editorialista si dichiari pronto "a tifare per il Napoli". Temo che si sia perso il vero scopo di una posizione giornalistica libera e autentica: non tradire le proprie idee a dispetto dei torti e delle ragioni sopravvenute. Il tifo è un'altra cosa.