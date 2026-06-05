Alisson Santos è ufficialmente del Napoli: l'annuncio del club azzurro! Il 23enne brasiliano diventa a tutti gli effetti un calciatore azzurro: i dettagli dell'operazione

Continua la storia tra il Napoli ed Alisson Santos: il 23enne brasiliano, infatti, è diventato ufficialmente un calciatore azzurro. A confermarlo è una nota del club che comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore.

Il brasiliano, quindi, rinforzerà la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che si prepara ad essere il futuro tecnico del club azzurro.

Alisson è del Napoli: il comunicato del club

Il Napoli ha confermato la notizia tramite comunicato stampa, congratulandosi con il calciatore per quanto realizzato in stagione con la maglia del club. Di seguito quanto dichiarato dal Napoli:

La SSC Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo. Congratulazioni, Alisson!

Santos al Napoli: le cifre dell'affare

Alisson Santos arriva al Napoli a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona con un esborso di 16,5 milioni di euro da parte del club azzurro per il riscatto. Una cifra che, sommata ai 3 milioni del prestito oneroso, porta il costo totale dell'operazione a 19,5 milioni.