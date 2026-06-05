Osimhen offerto al Barcellona: se ceduto parte dei soldi andrebbe al Napoli I blaugrana cercano un sostituto di Lewandowski

Il futuro di Victor Osimhen continua a infiammare le rotte del calciomercato internazionale, incrociando questa volta le strade di una big assoluta come il Barcellona. A lanciare l'indiscrezione è il quotidiano spagnolo "Sport", secondo cui il nome dell'attaccante nigeriano – attualmente in forza al Galatasaray - sarebbe stato proposto al club blaugrana da alcuni intermediari, alla ricerca di un grande colpo per raccogliere l'eredità di Robert Lewandowski.

Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi di mercato destinata al momento a rimanere tale. Pur riconoscendo l'indiscusso valore e la potenza dell'ex centravanti azzurro, il direttore sportivo dei catalani, Deco, non ritiene Osimhen il profilo adatto all'idea di gioco del Barcellona, avendo focalizzato i propri sforzi e i propri sogni di mercato su Julian Alvarez.

Nonostante la frenata della dirigenza culé, l'evoluzione della situazione legata a Osimhen viene seguita con grandissima attenzione dalle parti di Castel Volturno. Tra il Napoli e l'attaccante, infatti, i legami non sono solo formali, ma anche strettamente economici. Al momento della definizione della cessione al Galatasaray nel destino del nigeriano è stata inserita una clausola cruciale per le casse azzurre: in caso di cessione a titolo definitivo durante questa finestra di mercato, al Napoli spetterebbe il 10% sulla base della rivendita.

Una percentuale tutt'altro che simbolica, considerando le cifre destinate al mercato degli attaccanti. Il rifiuto iniziale del Barcellona non chiude le porte a una sua imminente cessione: il valzer dei bomber europei è appena iniziato e il club del presidente De Laurentiis resta alla finestra, pronto a incassare un gruzzoletto da reinvestire tempestivamente per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri.