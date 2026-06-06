IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A briglia sciolta Le parole del presidente De Laurentiis sul futuro degli azzurri

Libero ormai dal sottaciuto "vincolo contiano", il presidente Aurelio De Laurentiis ha ripreso parlare, e lo ha fatto a briglia sciolta, col suo solito spirito, arguto e baldanzoso - chi sperava nel contrario è rimasto profondamente deluso.

L'occasione propizia è stata data dalla ormai abituale presentazione delle due sedi del ritiro precampionato, con le relative iniziative previste.

Tra serietà e sberleffo, le due cose più importanti che ha detto sono state: il Napoli ha una rosa di 30 giocatori che andranno valutati con serietà (Lukaku e De Bruyne non si sa se ne faranno parte); il prossimo allenatore è Massimiliano Allegri.