Il Napoli continua a seguire Gila: la Lazio chiede troppo ma non c'è fretta Allegri stravede per il difensore biancoceleste

Il Napoli continua a programmare il futuro con attenzione e senza fretta. Tra i nomi che da settimane occupano un posto di rilievo nei dossier del direttore sportivo Giovanni Manna c'è quello di Mario Gila, difensore della Lazio che piace molto sia alla dirigenza azzurra sia a Massimiliano Allegri.

Lo spagnolo viene considerato il profilo ideale per rafforzare ulteriormente un reparto che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di forza della squadra campione d'Italia. Fisicità, personalità, esperienza maturata in Serie A e ampi margini di crescita sono caratteristiche che rendono il centrale biancoceleste particolarmente gradito al club partenopeo.

La trattativa, però, si presenta complessa. La Lazio valuta infatti il giocatore intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera elevata soprattutto alla luce della situazione contrattuale del difensore, legato al club romano fino al 2027. Dal prossimo gennaio, inoltre, Gila potrà iniziare a guardarsi intorno e valutare eventuali opportunità per il futuro.

Nonostante le difficoltà, il Napoli continua a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione. Allegri apprezza da tempo le qualità del difensore e ritiene che possa rappresentare una garanzia per il presente e per il futuro della squadra. Un giudizio condiviso anche da Manna, che vede nello spagnolo un elemento capace di assicurare continuità e prospettiva al reparto arretrato.

La strategia del club è chiara: costruire una difesa sempre più competitiva e sostenibile nel lungo periodo. Sebbene il reparto possa già contare su elementi di assoluto affidamento come Alessandro Buongiorno, Sam Beukema, Amir Rrahmani, Rafa Marin e Luca Marianucci, la società sta valutando interventi che consentano di abbassare ulteriormente l'età media della retroguardia.

In quest'ottica, l'arrivo di Gila rappresenterebbe un investimento strategico. Rrahmani ha già superato i 32 anni, mentre altri punti fermi della squadra come Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera si avvicinano alla soglia dei trent'anni. Il centrale della Lazio, classe 2000, garantirebbe invece una prospettiva pluriennale senza rinunciare all'affidabilità immediata.

I contatti tra le parti proseguono e il gradimento del giocatore nei confronti della destinazione Napoli è noto. Resta però da trovare la quadra economica con la Lazio, che non sembra intenzionata a fare sconti anche in virtù della percentuale sulla futura rivendita che dovrà essere riconosciuta al Real Madrid.

Per il momento non si registrano accelerazioni decisive. Aurelio De Laurentiis segue la situazione dagli Stati Uniti, mentre Manna continua a lavorare dietro le quinte per verificare eventuali margini di manovra. Il Napoli non considera l'operazione una priorità assoluta, ma il nome di Mario Gila resta evidenziato tra gli obiettivi più graditi per costruire la difesa del futuro.