Vlahovic al Napoli? Il club monitora la situazione: le ultime notizie Come sarà l'attacco del Napoli? Il club monitora Dusan Vlahovic al fianco di Hojlund

Come sarà il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri? In attesa dell'ufficialità per il nuovo tecnico che guiderà gli azzurri per la stagione 2026/27, il club si muove sul mercato, valutando opportunità e trattative. Uno dei nomi maggiormente accostati al Napoli, ed in particolare ad Allegri, è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo sempre più lontano alla Juventus.

Il contratto del centravanti con i bianconeri, infatti, è in scadenza alla fine di giugno e non vi sembrano essere i presupposti per il rinnovo. Questo renderebbe più concreta la sua possibilità di inserimento della rosa del Napoli, rafforzando il reparto offensivo al fianco di Rasmus Hojlund.

Vlahovic al Napoli? Le ultime notizie

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, il Napoli starebbe studiando la situazione per poter regalare Vlahovic a Massimiliano Allegri. L'attaccante serbo andrebbe ad inserirsi nel reparto offensivo del Napoli, dove attualmente figura con certezza solo Hojlund, strutturando l'ipotesi di giocare anche con una doppia punta.

Il club azzurro non verserebbe nulla per il cartellino laddove Vlahovic dovesse salutare la Juventus senza sottoscrivere un rinnovo entro fine mese.