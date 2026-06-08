Calciomercato, il Como punta Vergara: la richiesta del Napoli Per sostituire Nico Paz, Cesc Fabregas avrebbe invididuato Vergara: la posizione del Napoli

In avvio i primi movimenti di mercato in Serie A, tra contatti e trattative che prendono forma. In ottica Napoli, in particolar modo, il Como ha palesato un interesse, sempre più vivido, per Antonio Vergara, attaccante partenopeo classe 2003. In caso di partenza di Nico Paz, il club lariano ha messo nel mirino il trequartista azzurro come sostituto, dopo la stagione d'impatto realizzata con il Napoli.

Il giocatore si è messo in evidenza con alcune ottime prestazioni nell'arco di questo campionato, attirando l'attenzione di diversi club.

Il Como su Vergara: avviati i contatti

Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de Il Mattino, il Como avrebbe anche avviato i primi contatti per valutare la disponibilità del calciatore e del club. L'attaccante di Frattamaggiore è nel mirino proprio di Cesc Fabregas, che lo apprezzerebbe come rinforzo alla sua squadra per il prossimo campionato.

Il quotidiano sottolinea che il Napoli non considera incedibile Antonio Vergara e prende in considerazione una valutazione di circa 30 milioni di euro. Si attende, però, chiaramente anche la considerazione del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, che potrà visionarlo da vicino durante i ritiri estivi.