De Bruyne-Napoli, quale futuro per il belga? La decisione di Allegri Il tecnico ha le idee chiare sul futuro del belga: le ultime notizie di calciomercato

Un colpo inaspettato nell'anticipo di mercato della scorsa estate: l'arrivo di Kevin De Bruyne fu un sogno per tutti i tifosi del Napoli. Un campione, un fuoriclasse indiscusso ed un giocatore che ha conquistato tantissimi trofei in carriera, approdato in maglia azzurra. La stagione del belga, però, è stata fortemente condizionata e segnata da un lungo infortunio che lo ha tenuto per mesi lontano dal campo.

Nonostante ciò, il bottino del centrocampista al termine di questa annata è stato di 18 presenze, 5 gol e 2 assist, contribuendo al secondo posto conquistato dalla squadra. Ma quale sarà il suo futuro? Le ultime dichiarazioni rilasciate da Kevin De Bruyne hanno fatto intendere quanto il progetto tecnico sia importante per lui, aprendo a scenari diversi sulla sua permanenza in azzurro.

Futuro De Bruyne? La decisione di Allegri

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri - in attesa ancora dell'ufficialità - vorrebbe trattenere il belga a Napoli, puntando su di lui. Il calciatore, che disputerà a breve il suo quarto e con ogni probabilità ultimo Mondiale, potrebbe rappresentare in azzurro ciò che Modric è stato per il Milan e per il disegno tattico di Allegri.

Resta da comprendere il tema dell'abbassamento del monte ingaggi e dell'età media, ma la volontà del tecnico è chiara: provare a rilanciare l'esperienza azzurra di Kevin De Bruyne.