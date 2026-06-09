IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'arena su tutto Le lezioni da trarre dal post-Allegri al Milan

Chissà cosa dobbiamo ancora vedere del post-Allegri al Milan per trarne utili insegnamenti per la SSC Napoli.

Aurelio De Laurentiis, intanto, tra un bagno ischitano con il suo nuovo figlio adottivo Antonio Conte e un rifiuto ostinato a vendere il Napoli alla cordata guidata da Matt Rizzetta, che (pare) lo stia costeggiando da più di un un semestre, procede spedito verso il nulla assoluto: nessun annuncio del nuovo allenatore, nessun chiarimento sullo stallo che si è venuto a creare (o sulla telefonata avuta con Scaroni), nessuna strategia ventilata sul vecchio e sul nuovo.

Del resto è tempo di mondiale e, si sa, l'arena su tutto.