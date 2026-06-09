Calciomercato Napoli, focus sugli esterni: da Zeballos al "sempreverde" Sanchez L'argentino ritenuto un colpo di prospettiva, il calciatore del Siviglia è sempre piaciuto

Il Napoli muove i primi passi per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dagli osservatori azzurri c'è Oscar Exequiel Zeballos, esterno offensivo di proprietà del Boca Juniors.

Il giocatore, classe 2002, è un elemento versatile, capace di coprire diverse posizioni sul fronte d'attacco grazie a spunto veloce e qualità nel dribbling.

La situazione Zeballos

Zeballos viene valutato dalla dirigenza partenopea come un investimento di prospettiva, ma già idoneo all'impatto con il calcio europeo. A favorire l'avvio di una trattativa potrebbe essere la situazione contrattuale dell'ala argentina, legata al Boca Juniors fino al dicembre del 2026.

Per evitare il rischio di avvicinarsi troppo alla scadenza e perdere il calciatore a parametro zero, il club di Buenos Aires si è mostrato disponibile a valutare le offerte. Il Napoli segue l'evoluzione della vicenda attraverso contatti diplomatici, senza forzare i tempi della negoziazione.

Il piano per le fasce: Politano, Neres e il vice-Di Lorenzo

Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per ampliare le rotazioni nei ruoli chiave. Sulla corsia destra offensiva l'obiettivo è inserire un calciatore con caratteristiche diverse rispetto a Matteo Politano e David Neres, garantendo maggiore imprevedibilità nell'uno contro uno.

Le valutazioni della società riguardano anche la fascia destra difensiva. Se Giovanni Di Lorenzo rimane il titolare designato, il fitto calendario della prossima stagione impone l'acquisto di un'alternativa affidabile per far rifiatare il capitano.

Rispunta Juanlu Sánchez dal Siviglia

In quest'ottica è tornata d'attualità la candidatura di Juanlu Sánchez del Siviglia. Il laterale spagnolo era già stato trattato da Manna la scorsa estate, prima che il club decidesse di destinare il budget su altre priorità.

Nonostante i successivi sondaggi per profili come Dodô della Fiorentina e il croato Valincic, Juanlu resta una delle opzioni preferite per età e margini di crescita.

Le altre operazioni: la linea della continuità

L'orientamento del Napoli resta quello di non stravolgere il gruppo principale, limitandosi a innesti mirati in base alle opportunità di mercato e alle uscite:

In difesa: Resta monitorata la situazione di Mario Gila della Lazio.

A centrocampo: I profili di Richard Ríos e Adrien Rabiot rimangono sullo sfondo, ma eventuali ingressi saranno subordinati alle cessioni nel reparto.

La linea guida della società è definita: migliorare la profondità dell'organico attraverso investimenti sostenibili e profili futuribili, elementi che Zeballos e Juanlu Sánchez rispecchiano a pieno.