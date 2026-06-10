Calciomercato Napoli, dall' Inghilterra: "Chiesa piace agli azzurri" Anche il Como sulle tracce dell' esterno in uscita dal Liverpool

Il calciomercato del Napoli si accende improvvisamente con un nome già accostato in passato agli azzurri: Federico Chiesa. L’avventura dell’esterno azzurro al Liverpool sembra ormai arrivata ai titoli di coda dopo una sola stagione, e l'ombra del club di Aurelio De Laurentiis si allunga con decisione sul talento ventottenne, pronto a rientrare in Serie A per rilanciare la propria carriera.

Nonostante il recente ribaltone sulla panchina dei Reds – con l'addio di Arne Slot e l’arrivo di Andoni Iraola –, la dirigenza inglese ha preso una decisione drastica: Chiesa è ufficialmente in uscita in questa sessione estiva di mercato.

Le cifre dell'affare e la formula per convincere il Liverpool

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte oltremanica dal quotidiano britannico Teamtalk, il Liverpool ha già fissato il prezzo per il cartellino dell'ex Juventus: 17 milioni di sterline, pari a circa 20 milioni di euro.

Una cifra assolutamente accessibile per le casse del Napoli, soprattutto considerando il valore assoluto del calciatore. Per agevolare l'operazione e venire incontro alle esigenze finanziarie dei club italiani, l'entourage del giocatore e i Reds stanno lavorando sulla formula più fluida:

Prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Taglio dell'ingaggio: Pur di ritrovare centralità e continuità sul terreno di gioco, Federico Chiesa ha già dato la sua totale disponibilità a ridursi lo stipendio attuale.

Il Napoli sfida il Como: perché Chiesa serve a Conte

Il Napoli non è solo in questa corsa: anche il Como sta monitorando con grandissima attenzione l'evoluzione della vicenda, forte di un progetto ambizioso.

L'innesto di Chiesa nel sistema tattico di Allegri potrebbe garantirebbe ulteriote varietà nel reparto offensivo. Esterno puro, capace di saltare l'uomo e di spaccare le partite sia a destra che a sinistra, il classe '97 andrebbe a comporre una batteria di livello con Alisson e Neres.