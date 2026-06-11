IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Contatti frequenti

La SSC Napoli ha ufficialmente annunciato il distacco definitivo da Antonio Conte, che avrebbe rinunciato anche alla buonuscita. Credo sia questa la vera ragione che ha spinto il patron azzurro a ospitarlo in barca a Ischia: un trattamento da re per chi si è comportato da signore.
Non pare valga lo stesso per Massimiliano Allegri che - forte di contratto ed esonero - vuole fino all'ultimo centesimo di quanto gli spetta. Ma pare vi siano contatti sempre più frequenti tra il livornese e Manna per costruire il Napoli del futuro.
Speriamo non sia questa la ragione delle voci di vendita di Antonio Vergara per 30 milioni di euro.