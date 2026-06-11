Rizzetta: «Acquistare il Napoli? Infattibile! C'era un progetto stratosferico» Matt Rizzetta chiarisce sulle voci legate ad un possibile acquisto della SSC Napoli

Matt Rizzetta, attuale presidente del Napoli Basket e del Campobasso calcio, ha tenuto quest'oggi una conferenza stampa proprio presso lo stadio del capoluogo molisano, soffermandosi anche sulle voci circolate in merito ad una trattativa con il Napoli Calcio. Rizzetta, imprenditore americano di origini italiane, ha confermato l'interesse della sua azienda nei confronti di Napoli come piazza strategica e come città internazionale dal grande potenziale.

Il CEO dell'UGP ha parlato di una realtà in crescita facendo riferimento alla propria impresa ed evidenziando le risorse «quasi illimitate» che la rendono un punto di riferimento internazionale.

Rizzetta su Napoli: «Progetto stratosferico, ma è infattibile»

In questa lunga conferenza stampa il patron del Campobasso ha parlato del progetto «stratosferico» - da lui così definito - di unire le realtà del basket e del calcio a Napoli. Di seguito le sue parole:

Ho sempre detto che ci sono tre piazze, una non la nomino: avrei preso in considerazione solamente due piazze, tra queste c'è Napoli per motivi strategici. Lì c'è già una realtà importante come il basket, è una città internazionale con un potenziale pazzesco. Se dovesse esserci una opportunità del genere la prenderemo in considerazione: fondi importanti avrebbero messo risorse importantissime nel Napoli, l'abbiamo approfondito e lo ritengo qualcosa di infattibile. Non ci stiamo lavorando, per correttezza e trasparenza ci metto la faccia. Potevo nascondermi e dire che non parlavamo con nessuno, sarei stato un bugiardo

Napoli? Stavamo parlando di progetto stratosferico, univamo due realtà: potenzialmente c'era la NBA e l'Eurolega, poi il Napoli che è già una realtà. Due asset immobiliari di proprietà, altri investimenti come settore giovanile e altre strutture.