Allegri - Milan, non si sblocca la rescissione. E Adl chiama Ibra I due potrebbero incontrarsi a Los Angeles

La situazione che coinvolge Massimiliano Allegri continua a tenere banco e, con il passare delle settimane, cresce l'impazienza del Napoli. Aurelio De Laurentiis vorrebbe infatti ottenere al più presto certezze sul futuro del tecnico livornese e sarebbe pronto a intervenire personalmente per cercare di sbloccare una vicenda che da tempo appare in una fase di stallo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente azzurro starebbe valutando la possibilità di contattare direttamente Zlatan Ibrahimovic o addirittura di incontrarlo negli Stati Uniti, dove entrambi si trovano in occasione dei Mondiali. Un faccia a faccia che potrebbe servire a comprendere meglio le intenzioni del Milan e i tempi necessari per definire la posizione dell'allenatore.

Nei giorni scorsi De Laurentiis aveva già avuto un confronto con il presidente rossonero Paolo Scaroni, ricevendo rassicurazioni circa una rapida soluzione della vicenda. Tuttavia, il patron partenopeo sarebbe intenzionato a confrontarsi direttamente con Ibrahimovic, figura sempre più centrale negli equilibri del club milanese e considerata tra le principali protagoniste delle decisioni strategiche della società.

Al momento, però, l'ex attaccante svedese sembrerebbe concentrato soprattutto sugli impegni legati al suo ruolo di commentatore televisivo durante la rassegna iridata. Una situazione che avrebbe inevitabilmente rallentato i contatti con i legali di Allegri, impegnati nel tentativo di trovare un accordo che consenta all'allenatore di liberarsi entro la fine del mese.

La sensazione, secondo quanto filtra dall'ambiente rossonero, è che il Milan abbia scelto di concentrarsi innanzitutto sulla definizione del nuovo assetto tecnico e dirigenziale, individuando allenatore, direttore sportivo e completando l'organigramma dell'area sportiva prima di affrontare il tema della buonuscita di Allegri. Una soluzione che, stando alle indiscrezioni, non convincerebbe del tutto Ibrahimovic.

Tra De Laurentiis e l'ex fuoriclasse svedese esiste peraltro un rapporto che affonda le radici nel passato. I due si conobbero ai tempi dell'esperienza di Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy, durante una cena in California alla quale partecipò anche la famiglia del campione. Un legame che negli anni non si è mai interrotto e che oggi potrebbe tornare utile per favorire il dialogo tra le parti.

Curiosamente, nel 2019 fu proprio Ibrahimovic a sfiorare il trasferimento al Napoli su iniziativa di Carlo Ancelotti. Un'operazione che non decollò e che tramontò definitivamente con l'addio del tecnico emiliano.

Oggi, a distanza di anni, le strade dei due tornano a incrociarsi in un momento delicato per il Milan e strategicamente importante per il Napoli. De Laurentiis vuole chiarezza e tempi certi, mentre Ibrahimovic resta uno dei punti di riferimento di una società chiamata a ritrovare stabilità e una direzione ben definita per il futuro.