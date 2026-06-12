IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Santo subito! L'esaltazione di Massimo Allegri la cui venuta a Napoli per altro non è ancora ufficiale

C'è tutto un fiorire di docenti della parola scritta e parlata, ex tecnici o calciatori, opinionisti di qualunque lignaggio, che ora ci spiegano le ragioni, dalle più acclarate - come abbiamo fatto a non pensarci prima - alle più recondite, della venuta, peraltro ancora non ufficiale, di Massimiliano Allegri al Napoli. Si va dalla "continuità con la precedente gestione tecnica", alla ben nota personalità "aziendalistica" del livornese, alla sua altrettanto famosa capacità di "valorizzare quello che ha a disposizione", per finire con la insulsa rievocazione delle sue vittorie juventine dopo Conte. A dir poco: santo subito!