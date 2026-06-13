IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Scuderie e affari Ma perché tutti quelli finiti nel dimenticatoio, devono venire a Napoli per rilanciarsi...

Secondo il giornalista sportivo e scrittore Marco Bucciantini, per Massimiliano Allegri quella che sta per cominciare sarà "la stagione più importante della sua carriera": del riscatto o dell'oblio. Tutti i tifosi azzurri fidano ovviamente nella prima opzione, facendo scongiuri - come solo a Napoli - per scansare a tutti i costi la seconda. Mi resta, tuttavia, un dubbio. Ma perché tutti quelli finiti - molto, oppure poco - nel dimenticatoio, devono venire nel golfo caro a Partenope per rilanciarsi? Cosa gli vieta di farlo altrove? A meno che non sia tutto un artificio per promuovere scuderie e affari, che col calcio hanno ben poco a che vedere.