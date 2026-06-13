Allegri-Napoli, c'è la data per la fumata bianca: quando potrebbe essere Il Milan ha un obbligo da rispettare per l'iscrizione al campionato: la data

Il Napoli è in attesa di ufficializzare il suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è da giorni impegnato nella rescissione di contratto con il Milan da cui è stato esonerato a fine stagione. Il club azzurro, quindi, attende alla porta che vengano risolte le dinamiche interne ai rossoneri per poter ufficializzare l'inizio di un nuovo percorso.

Le trattative con il Milan proseguono sulla strada della conclusione e, nel mentre, De Laurentiis avrebbe strutturato un contratto solido e con garanzie economiche per il tecnico.

Allegri al Napoli? La data in cui potrebbe esserci la fumata bianca

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, ci potrebbe essere una data entro cui il Milan deve risolvere la vicenda legata al contratto di Massimiliano Allegri. Il quotidiano, infatti, precisa che entro il 16 giugno il Milan è obbligato a corrispondere al tecnico l'ultimo stipendio. Si tratta di un passaggio fondamentale e necessario per l'iscrizione al campionato.

Alla luce di ciò, quindi, Allegri dovrà trovare l'intesa con il Milan entro mercoledì. Sul fronte economico in casa Napoli, invece, De Laurentiis - secondo quanto riportato dal Corriere - avrebbe strutturato un accordo con un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito in casa rossonera, ma su tre anni e non su due. Nel calcolo complessivo quindi si superano i 10 milioni di euro.