De Bruyne: «Fisicamente sto bene! In Serie A ho imparato a difendere» Il centrocampista belga ha parlato in conferenza stampa pre partita del Mondiale contro l'Egitto

Domani alle 21:00 il Belgio di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku esordirà in questa edizione dei Mondiali 2026 in una sfida contro l'Egitto. Alla vigilia del match il centrocampista azzurro, ex Manchester City, ha parlato in conferenza stampa per preparare il match, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il calciatore si è soffermato sulla sua condizione fisica, parlando del lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo e di come, attualmente, si sente in condizioni per sostenere la competizione mondiale. «Sono stato fuori 4-5 mesi per infortunio, ma mi sentivo bene all’inizio della stagione e mi sento abbastanza bene anche ora», ha detto il centrocampista.

De Bruyne sull'esperienza in Serie A al Napoli

Pur soffermandosi maggiormente sulla Nazionale, Kevin De Bruyne in conferenza stampa ha parlato anche del Napoli e della sua esperienza in Serie A. Di seguito le sue parole:

Penso di aver trovato uno stile di gioco molto differente rispetto a quello a cui ero abituato in Inghilterra. Ma nonostante l’assenza prolungata, ho imparato comunque alcune cose, come difendere in maniera profonda.

Lukaku? Penso abbia aumentato il suo livello. Abbiamo parlato prima della Coppa del Mondo e sapeva bene di doversi allenare al massimo per essere il più vicino possibile al suo livello di forma. 90 minuti sono ancora tanti, ma sta bene e nelle amichevoli ha dimostrato che ha la qualità per segnare anche in pochi minuti.