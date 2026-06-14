Gila al Napoli? Spunta l'ipotesi contropartite di rientro dai prestiti: i nomi

Nonostante il mancato, ed ancora atteso, annuncio ufficiale che conferma l'arrivo di Allegri sulla panchina azzurra, il Napoli continua a sondare il terreno del calciomercato per attivarsi con alcune trattative. Nel mirino del club partenopeo c'è Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio classe 2000, che andrebbe a rafforzare il comparto dei centrali.
Il club capitolino, però, ha fissato il prezzo: Claudio Lotito chiede 30 milioni di euro per liberare il calciatore. Una cifra influenzata anche dal 50% sulla futura rivendita che spetta al Real Madrid. Inoltre, una cessione importante resta l'unico modo per i biancocelesti per sbloccare un mercato che rischia di restare impantanato.
Gila-Napoli? Due contropartite di rientro dai prestiti
Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe ipotizzando anche una soluzione alternativa con due contropartite che andrebbero ad abbassare la richiesta della Lazio. Si tratterebbe di due giocatori che rientrano dai prestiti, nello specifico Lorenzo Lucca, utile ai biancocelesti alla ricerca di un centravanti, e Cyril Ngonge, di rientro dall'Espanyol.
Uno scambio, comprensivo anche di una somma di denaro, che portebbe portare gli azzurri ad ottenere l'obiettivo in difesa con una spesa minore.