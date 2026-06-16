IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quisquilie di potere Ma davvero nel calcio in Italia, "si gioca la domenica e si battaglia politicamente in settimana"?

Vittorio Zambardino, in un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, ha affermato che al Napoli manca "un uomo-politica", a intendere chi parli, medi, confabuli e minacci..insomma, chi "regga lo scontro" con le istituzioni calcistiche nazionali. A suo dire, in Italia, "si gioca la domenica e si battaglia politicamente in settimana". E a esempio virtuoso di ciò cita Giuseppe Marotta dell'Inter e Giovanni Carnevali, della stessa scuderia del nerazzurro, appena approdato alla Juventus. È questa la miglior prova dell'arretratezza del calcio italiano, che si ostina a vivere ancora di queste quisquilie di potere lobbistico e clientelare. E si vede.