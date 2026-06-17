IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'ultima spiaggia Allegri in arrivo: Manna lo aspetta a braccia aperte e pugni stretti per la mancanza di risorse...

Evviva! Anche Ivan Zazzaroni lo ha certificato: in settimana Massimiliano Allegri firmerà la risoluzione col Milan e sarà finalmente (si fa per dire) del Napoli. Del resto il sopravvalutato tecnico portoghese Ruben Amorim sta (forse) arrivando a Milanello e, anche se non ci troverà nessuno (direttore sportivo, ceo, scout etc sono ancora da scegliere), almeno scalzerà la cozza livornese dal suo lauto stipendio. Del resto il guastatore Giovanni Manna lo aspetta a braccia aperte e pugni stretti, vista la totale mancanza di risorse economiche che Aurelio De Laurentiis gli ha messo a disposizione. Quando si dice l'ultima spiaggia.