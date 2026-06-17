Anguissa, futuro in bilico: Manna valuta tre nomi per il sostituto Il futuro di Anguissa è incerto ed il Napoli osserva diversi centrocampisti per sostituirlo

Il futuro di Frank Zambo Anguissa potrebbe essere lontano da Napoli. Un'ipotesi che acquisisce sempre maggiore sostanza tra le notizie di calciomercato, che accostano diversi nomi di centrocampisti al club azzurro. La strada tra il camerunense ed il Napoli potrebbe essere destinata a separarsi, dopo anni di grandi traguardi raggiunti insieme.

Classe '95, Anguissa ha totalizzato 175 presenze con la maglia del Napoli, segnando 15 gol e realizzando 20 assist. Una storia che va avanti dal 2021, con due scudetti conquistati ed un legame ben strutturato con la piazza. Quale sarà il futuro di Anguissa?

Anguissa in bilico: Manna valuta tre nomi

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, il centrocampista, in scadenza di contratto tra un anno, potrebbe salutare Napoli già in questa sessione di mercato. Il quotidiano riporta tre nomi sulla lista di Giovanni Manna per sostituire Frank Zambo Anguissa. Tra questi ci sarebbe Davide Frattesi: centrocampista dell'Inter, classe '99, su cui persiste l'interesse anche della Premier League.

Un altro attenzionato è Thiago Almada, più giovane del 2001, argentino in uscita dall'Atletico Madrid: un fantasista di qualità che potrebbe vivacizzare anche la manovra offensiva. Si aggiunge alla lista anche Gabriel Sara, centrocampista del Galatasaray e della nazionale brasiliana, classe 1999.