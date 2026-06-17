Napoli calciomercato, rivoluzione in porta. Via sia Meret che Milinkovic Savic? Per Allegri potrebbero partire entrambi: ha messo nel mirino altri due numeri uno

Potrebbe essere l'estate della rivoluzione in porta per il Napoli. Una delle certezze delle ultime stagioni azzurre, infatti, rischia di essere messa in discussione da una serie di valutazioni tecniche ed economiche che potrebbero portare a un cambio radicale tra i pali.

Sia Alex Meret che Vanja Milinkovic-Savic, infatti, non sarebbero considerati incedibili. Il portiere friulano, protagonista degli ultimi otto anni della storia azzurra e tra gli artefici dello scudetto conquistato nel 2023, si avvicina all'ultimo anno di contratto e potrebbe rappresentare un'opportunità per il club di monetizzare prima di un eventuale addio a parametro zero.

Situazione diversa ma ugualmente aperta per Milinkovic-Savic. L'estremo difensore serbo, arrivato con grandi aspettative e dopo un investimento significativo da parte della società, non avrebbe pienamente convinto il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che starebbe valutando profili differenti per la sua idea di squadra.

L'eventuale doppia cessione consentirebbe inoltre al Napoli di alleggerire il monte ingaggi e di generare risorse economiche da reinvestire sul mercato, un aspetto che la dirigenza considera particolarmente importante nella costruzione della rosa per la prossima stagione.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c'è quello di Guglielmo Vicario. L'ex Empoli ha maturato una significativa esperienza in Premier League e rappresenterebbe un profilo affidabile e già pronto per raccogliere l'eredità di Meret. La sua situazione al Tottenham potrebbe favorire un'apertura a nuove soluzioni.

Ma il vero obiettivo di Allegri sarebbe Matej Kovar. Il giovane portiere ceco, reduce dall'esperienza al PSV Eindhoven, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo nel ruolo. Tecnicamente moderno, abile con i piedi e dotato di ampi margini di crescita, Kovar risponderebbe perfettamente all'identikit del numero uno sul quale costruire il futuro del Napoli.

Al momento si tratta di valutazioni e scenari di mercato, ma una cosa appare chiara: il Napoli potrebbe presto aprire un nuovo capitolo tra i pali. E se le prossime settimane dovessero confermare le indiscrezioni, quella che sembrava una delle zone più stabili della rosa potrebbe trasformarsi in uno dei principali cantieri dell'estate azzurra.