IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nel profondo Commenti discutibili sull'attuale situazione agonizzante del calcio italiano

Fabio Paratici - ex centrocampista di serie molto minori e dirigente sportivo della scuderia di Peppe Marotta, passato dalla Sampdoria alla Juventus e, via squalifica, al Totthenam, per ritornare ora in Italia alla Fiorentina - ha commentato l'attuale situazione agonizzante del calcio italiano a un incontro romano per la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Ivan Zazzaroni. Non ha detto granché, tranne ripetere una decina di volte, e spesso a sproposito, due fatidiche paroline: "Nel profondo". Reiterando questa presunta formula magica, ha voluto togliere valore a tutto ciò che era evidente già in premessa.