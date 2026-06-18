Calciomercato Napoli: piace "El Galgo" Molina Ipotesi scambio alla pari con Olivera

Il mercato del Napoli si accende sull'asse con Madrid. Per rinforzare la corsia destra e regalare a Massimiliano Allegri corsa, intensità e qualità, il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo nel mirino Nahuel Molina. Il ventottenne esterno dell'Atlético Madrid, soprannominato “El Galgo” (il levriero) per la sua straordinaria velocità, rappresenta il profilo ideale: un terzino moderno capace di coprire tutta la fascia, abbinando una solida fase difensiva a una spiccata propensione al gol.

Per l'argentino si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dove ha già lasciato il segno tra il 2020 e il 2022 con la maglia dell'Udinese (68 presenze, 10 gol e 10 assist), prima di consacrarsi in Spagna sotto la guida di Diego Simeone (119 presenze e 8 reti in Liga) e di laurearsi campione del Mondo con l'Argentina. Proprio la scadenza del suo contratto, fissata al 2027, unita alla sua voglia di Italia, potrebbe rivelarsi l'alleato decisivo per il club partenopeo.

Sondaggio avviato, ma i tempi si allungano

Al momento il Napoli si è limitato a un primo sondaggio esplorativo. Molina è attualmente impegnato in Nordamerica con l'Argentina, a caccia del bis mondiale, e ha già fatto sapere di voler congelare ogni decisione sul proprio futuro fino al termine della competizione, la cui finale si giocherà il 19 luglio. Solo dopo il 20 luglio il giocatore scioglierà le riserve, senza escludere a priori una permanenza a Madrid.

L'idea di mercato: scambio alla pari con Olivera

I Colchoneros valutano il cartellino del laterale 15 milioni di euro. Una cifra accessibile, ma l'operazione deve fare i conti con la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di contenere il monte ingaggi. Per aggirare l'ostacolo economico, il Napoli sta studiando una mossa strategica: imbastire uno scambio alla pari con Mathias Olivera.

Il terzino uruguaiano è un vecchio pallino del "Cholo" Simeone, che lo aveva già cercato la scorsa estate, e ha una valutazione di mercato speculare a quella di Molina. Dal punto di vista tattico, Olivera è un vero e proprio jolly per Allegri – capace di fare il braccetto nella difesa a tre, il terzino a quattro o l'esterno sinistro – ma il calciatore chiede garanzie sul minutaggio. Reduce da ben 10 panchine nell'ultima stagione e stretto nella morsa della concorrenza con Spinazzola e Gutierrez, l'ex Getafe potrebbe cedere alle lusinghe dell'Atlético.

Le alternative sul tavolo: da Khalaili a Juanlu

Se la pista Molina non dovesse decollare, il Napoli ha comunque pronte le contromisure. In cima alla lista delle alternative c'è Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise: lo scoglio qui è rappresentato dalla richiesta del club belga (25 milioni), a fronte di un'offerta azzurra che non supererebbe i 15 milioni.

Più defilata la candidatura di Dodô della Fiorentina, le cui quotazioni sono in ribasso, mentre restano stabili nei radar i profili di Juanlu del Siviglia e del giovane Norton-Cuffy, reduce da un'ottima stagione con il Genoa. Al momento, però, Molina resta il sogno in cima alla lista: l'innesto di spessore internazionale per far volare la fascia del nuovo Napoli.