Calcio italiano in lutto: addio ad Igor Protti, fu bomber del Napoli Lottava da tempo contro una grave malattia

È morto stanotte, a 58 anni, dopo una malattia, l'ex calciatore, bandiera assoluta del Livorno, Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. "Con immenso dolore - si legge nel post sotto una foto che lo ritrae sotto la Curva Nord del Picchi a torso nudo con la fascia di capitano - la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati". La famiglia fa sapere che per chi volesse porgere l'ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

Protti ha indossato le maglie di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, con la maglia dei galletti pugliesi è stato capocannoniere in serie A. Con la maglia azzurra aveva giocato solo nella Nazionale di beach soccer.

“Addio Igor Protti. Per Livorno non è stato soltanto un grande calciatore. È stato un simbolo, un punto di riferimento, una persona capace di entrare nel cuore della gente con la sua umanità prima ancora che con i suoi gol. Alla sua famiglia, ai suoi amici va il mio pensiero più affettuoso e sincero. Ciao Igor". Così sui social Eugenio Giani, presidente della Toscana, alla notizia della morte dell'ex attaccante del Livorno.