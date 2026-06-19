Ecco il libro "Un secolo di gol, i cento anni del Napoli" Con Repubblica i personaggi che hanno reso felici gli appassionati. Volume dedicato a Riccardo Siano

Ecco "Un secolo di gol. I cento anni del Napoli", il libro in regalo con Repubblica domani 20 giugno: "208 pagine che si leggono come un romanzo, la grande storia del Napoli, club che ha seguaci in ogni angolo del mondo, una fedeltà che ha resistito agli alti e bassi di vittorie e sconfitte. In tutte le edicole della Campania e delle regioni limitrofe".

"I gol e i personaggi che hanno fatto felici gli appassionati"

"Nel volume il primo secolo di vita della squadra che ha un filo conduttore: i gol e i personaggi che hanno fatto felici gli appassionati. Ventidue ritratti: dal primo idolo a quello più recente. Per una storia che non si è mai interrotta. Dalla rapidità di Attila Sallustro, detto “il veltro”, che cento anni fa entusiasmò il pubblico azzurro con le sue reti eleganti e decisive, allo svedese che amava il Sud, Hasse Jeppson, goleador acrobatico, grande atleta capace di eccellere in altre discipline sportive come il tennis al punto, quando vestiva ancora la maglia azzurra, di disputare il torneo internazionale delle racchette al Tc Napoli e di fare una ottima figura con i suoi dritti e i suoi rovesci. Altri tempi, oggi sarebbe davvero impossibile. E ancora, il più amato di tutti i tempi dalla torcida partenopea, il più grande, Diego Armando Maradona, campione argentino che ha indicato la via della vittoria su tutti i campi, italiani ed europei. Quanti nomi, quante storie: da Dries Mertens ad Antonio Careca, da Beppe Savoldi a Gonzalo Higuain, da Luis Vinicio a Bruno Giordano, da Edinson Cavani a Marek Hamsik, che ha segnato a raffica pur non essendo un attaccante. Fino all’idolo più recente, Scott McTominay, lo scozzese che ha firmato di fatto il gol del quarto scudetto".

"Libro dedicato a Riccardo Siano"

"Il libro è dedicato al fuoriclasse dei fotoreporter: Riccardo Siano, il fotografo della redazione napoletana di Repubblica fin dall’apertura nella primavera del 1990, è scomparso recentemente a 61 anni. Ma la sua opera per immagini, in cui con impareggiabile abilità e talento ha raccontato la vita della città in ogni suo aspetto, ce lo ricorda ogni giorno. In apertura il saluto del sindaco Gaetano Manfredi e un intervento del grande scrittore dal cuore azzurro Maurizio de Giovanni. Nel volume ci sono tre sezioni: “La storia”, compaiono 7 capitoli, affidati in buona parte alla prestigiosa firma di Antonio Corbo. Raccontano l’evoluzione del club. Dalla fondazione ad opera di Giorgio Ascarelli, all’epoca di Achille Lauro, da Corrado Ferlaino all’attualità, con le vittorie targate Aurelio De Laurentiis. Nella seconda sezione “La galleria dei cannonieri. Nel libro troverete anche, in oltre cento Whatsapp inviati alla redazione, le riflessioni brevi e dense di intellettuali, magistrati, avvocati, artisti, professionisti, manager, attori, registi, cantanti. La terza sezione fa il punto, con una grafica ad hoc, su tutti i trofei azzurri in 100 anni e ricostruisce la top ten all time dei suoi cannonieri".