Allenatore Napoli, conto alla rovescia per l'ufficialità di Allegri Il contratto dovrebbe essere un triennale

Massimiliano Allegri sarà, con ogni probabilità nelle prossime ore, il prossimo allenatore della squadra azzurra. Nelle ultime ore l’affare ha subìto un’accelerazione decisiva, svelando anche un importante cambio di rotta sui dettagli dell’accordo.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il tecnico livornese non firmerà un contratto biennale come ipotizzato in un primo momento: la società partenopea ha deciso di blindarlo con un progetto triennale. Una scelta forte, che testimonia la volontà del club di programmare a lungo termine e di affidarsi a un profilo di grandissima esperienza per aprire un nuovo ciclo vincente, sia in Italia che nei palcoscenici europei.

Intesa raggiunta, mancano solo i dettagli

L'accordo tra la dirigenza azzurra e l'allenatore toscano era già stato blindato da tempo. Al momento le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli burocratici, ma la strada appare ormai tracciata.

L'unico vero nodo rimasto da sciogliere prima di poter mettere nero su bianco ed emettere il fatidico comunicato ufficiale riguarda la situazione contrattuale di Allegri con il suo precedente club. Il tecnico deve infatti formalizzare la risoluzione del rapporto con il Milan, società da cui è stato esonerato al termine di un'annata complicata, culminata con la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. Una volta archiviata la pratica con il club milanista, ogni tassello andrà al suo posto.

Il palmarès al servizio del riscatto

La scelta del Napoli rappresenta un segnale chiaro alle concorrenti del campionato: si punta sull'usato sicuro, sulla gestione dei campioni e sulla solidità tattica di un allenatore che ha vinto tutto in Italia.

Per Allegri, d'altro canto, la piazza del Napoli offre l'occasione perfetta per il pronto riscatto dopo le ultime amarezze. Il club azzurro mette sul piatto un contratto a lungo termine per consentirgli di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, con l'obiettivo minimo di consolidare il posizionamento europeo e tornare a lottare stabilmente per il vertice della classifica. L'attesa sta per finire: il Napoli è pronto a ricominciare da Max.