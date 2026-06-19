IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il toto-difensore Con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno certi di restare e i tanti rientri si cerca lo stesso Gila...

In attesa che qualcuno ci dica chi allenerà il Napoli della prossima stagione - lo stesso presidente se ne è lavato le mani ed è volato a Los Angeles - è cominciata la riffa sui nomi che andranno o resteranno. Dopo la domanda ormai più comune, quasi un tormentone - "rimarranno Lukaku e De Bruyne o solo uno dei due?" - impazza il toto-difensore. Con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno certi di restare, a cui si aggiungerebbero Spinazzola e Olivera, ci sarebbero i rientri di Rafa Marin e Marianiucci, mentre Beukema pare voglia legarsi alla sedia di Castel Volturno. Ma il Napoli cerca lo stesso disperatamente un centrale come Gila.