IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Rientrare delle spese La strategia del presidente dopo le spese folli suggerite da Conte e abiurate il giorno dopo

I napoletani si rassegnino: è giunto il tempo del nuovo corso, e quello immaginato da Aurelio De Laurentiis - Manna o non Manna - ha precise peculiarità. Il Napoli che lui intravede in lontananza è una squadra che deve scrinare tra le cose buone e quelle sbagliate delle ultime tre stagioni per cercare di portare (giusto o sbagliato che sia) la pagnotta a casa - dicasi qualificazione Champions League e qualche partita in più da giocare nella stessa competizione, che non sia il compitino da prima elementare fin qui fatto. Il presidente ha bisogno di rientrare delle spese folli suggeritegli da Conte e il giorno dopo abiurate.